новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Учения по реагированию на радиационные аварии проходят в Беларуси

18.10.2017 - 18:43

Новости Беларуси. Плановые учения по реагированию на радиационные аварии начались в Беларуси. В течение 2 дней специалисты отрабатывают навыки при защите населения и территории в связи с выбросом опасных веществ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Такая тренировка – международная рекомендация для стран, которые строят собственную АЭС. Кроме того, Беларусь соседствует с государствами, которые имеют атомную энергетику. Поэтому есть необходимость практической отработки по всем регионам. Так, в Минской области учения проходят на полигоне «Светлая Роща» Борисовского района.

Также премьер-министр подчеркнул, что «постановлением правительства утверждена стратегия обращения с радиоактивными отходами белорусской атомной станции совершенствуется и система аварийного реагирования». Здесь – подробности.

К слову, вопросам безопасности при возведении и эксплуатации белорусской АЭС уделяется большое внимание. Запуск первого энергоблока Островецкой атомной электростанции запланирован на 2019 год.

Кобяков: В полной мере обеспечена реализация МАГАТЭ в сфере ядерной и радиационной безопасности

Учения по реагированию на радиационные аварии проходят в Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В ближайшие дни в Беларуси состоится масштабное учение по реагированию на радиационные аварии
В ближайшие дни в Беларуси состоится масштабное учение по реагированию на радиационные аварии
Белорусские подразделения примут участие в учении ОДКБ «Боевое братство-2017» в Казахстане
Белорусские подразделения примут участие в учении ОДКБ «Боевое братство-2017» в Казахстане
Грибники сорвали учения американских танкистов в Польше
Грибники сорвали учения американских танкистов в Польше
Сегодня ночью в путь отправится последний эшелон с военной и специальной техникой после учений «Запад-2017»
Сегодня в путь отправились последние эшелоны с военной и специальной техникой после учений «Запад-2017»
Мы выполнили боевую задачу и с чистой совестью возвращаемся домой: российские военные покинут Беларусь до 30 сентября
Мы выполнили боевую задачу и с чистой совестью возвращаемся домой: российские военные покинут Беларусь до 30 сентября
Выучка и уровень значительно выросли: по завершении «Запад-2017» Президент вручил награды отличившимся солдатам и офицерам
Выучка и уровень значительно выросли: по завершении «Запад-2017» Президент вручил награды отличившимся солдатам и офицерам
Александр Лукашенко: Я хочу поблагодарить всех журналистов, которые просто блестяще отработали на этих учениях
Александр Лукашенко: Я хочу поблагодарить всех журналистов, которые просто блестяще отработали на этих учениях
Александр Лукашенко: «Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не будет трогать»
Александр Лукашенко: «Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не будет трогать»
Все новости по теме Военные учения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru