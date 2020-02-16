Угроза засухи и нашествие короедов. Как учёные и аграрии Беларуси готовятся к последствиям аномально тёплой зимы
Новости Беларуси. Загудели пчелы, прилетели журавли, зацвели подснежники. Хорошо для апреля и уж точно нетипично для середины февраля. Пока одни активно делятся своими «весенними» фото в социальных сетях, другие (ученые и аграрии) готовятся к последствиям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Угрозы вполне реальные: для будущего урожая – весенняя засуха, для белорусских лесов – нашествие короеда.
Кристина Протосовицкая о минусах «плюса» белорусской зимы.
Кто бы мог подумать, что в самый разгар зимы, в середине января, проснулись бы пчелы и летали.
Популярный блогер-флорист из Бреста Кирилл Вавренюк делится со своими подписчиками редкими кадрами этой аномальной зимы. Но куда больше пчел юношу удивили растения.
С 10 лет Кирилл сам выращивает цветы – на участке наберется с тысячу сортов. Пробудились от зимней спячки порядка 15. В декабре отцвела апрельская форзиция, а на Новый год – мартовский морозник и майская жимолость. А в неотапливаемой теплице набухают почки у винограда.
Кирилл Вавренюк, блогер:
Все мы замечаем, что погода очень сильно изменяется. И наши растения тоже это ощущают. В моем саду уже зацвели подснежники, цветет уже айва, некоторые сорта барбариса уже в бутонах.
Точно как в сказке посреди зимы зацвели подснежники. Только стоит учесть, что апрель не менялся местами с январем, как у Самуила Маршака.
Единственная в Беларуси поляна 12 месяцев находится как раз в Беловежской пуще. За всеми капризами погоды здесь ученые наблюдают с 1948 года.
Таким образом выглядела старая метеостанция, которая была установлена в Беловежской пуще и на базе которой велись исследования долгое время. Сейчас все это заменила автоматическая метеостанция.
Температура, давление, осадки – сейчас данные фиксируются раз в 2 минуты, а до этого каждые 6 часов специалист приезжал на метеостанцию и вручную снимал показания.
Владимир Каплинский, старший лаборант Национального парка «Беловежская пуща»:
Здесь видно, что, допустим, 10 лет назад было больше отрицательных температур в наблюдениях. Сейчас же мы видим, что даже минимальные температуры у нас приближаются к нулю.
Раньше на 10, а то и на 20 зим приходилась одна с аномалиями – бесснежная и без минуса. А последние десятилетия наблюдений показывают: из пяти теплых одна классическая. Учет численности копытных по следам на снегу – методика исследования еще с послевоенного времени.
Но сегодня приходится менять подходы. И таких примеров реакции на новые вызовы в пуще приводят десятки.
На озере сейчас можно наблюдать лебедей, которые остались здесь на зимовку и не улетели.
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В отличие от пернатых, лес как живой организм не успевает приспособиться. Климатические колебания – их называют нормой при условии, если есть разбежка в одно-два столетия. Сегодня она сократилась: проходит всего от 10 до 15 лет.
Исследовать влияние погодных факторов на восточную и западную части Беловежской пущи будут в совместном с Польшей трансграничном проекте. После одобрения старт ожидается в 2021 году.
Дмитрий Бернадский, начальник научного отдела Национального парка «Беловежская пуща»:
Структура лесов в Беловежской пуще в последние несколько десятилетий меняется достаточно серьезно. Ясно, что во многом это связано именно с изменением климата. И эти вот динамические процессы в лесу связаны с изменением климата. Они сейчас являются наиболее актуальными. Потому что, по-хорошему говоря, быстрые погодные изменения вообще могут влиять на устойчивость в целом лесных комплексов.
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Елена Суконкина, инженер-лесопатолог отдела леса и лесного хозяйства Национального парка «Беловежская пуща»:
В связи с такой теплой зимой изменятся сроки лета. Соответственно, раньше мы начнем уже мониторить, чтобы смотреть это, и может быть даже больше генераций. Больше генераций – больше вредителя.
Опережать привычный график придется и аграриям. Для них теплая зима – палка о двух концах. С одной стороны, она позволяет проводить полевые работы, а с другой – провоцирует раннюю вегетацию у посевов и предвещает сухую весну. Засуха – потеря урожайности в будущем.
Агроном о том, как аномально тёплая зима повлияет на урожай озимых
Виктор Демьянчик, заместитель директора по научной работе Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:
Первостепенная задача всех аграриев, особенно в южных регионах страны, успеть в максимально короткие сроки обеспечить посевную и обеспечить достойное увлажнение в последующие периоды. Может быть, где-то даже сместить сроки посевной.
Тем временем без сугробов и гололедицы спят спокойно коммунальники и дорожники. Энергетики экономят килокалории. А озеленители пополняют свой арсенал теплолюбивыми декоративными растениями.
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Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Плющ обыкновенный – южное декоративное растение. Раньше он встречался только в крайних западных районах Беларуси, а из-за последних аномально теплых зим он активно растет, цветет и размножается. Единственная в природе Беларуси древесная лиана.
По законам арифметики плюс на минус дает минус. Вот и в этой схеме минусы перевешивают, хоть и говорят, что у природы нет плохой погоды.
60 тысяч гектаров болот восстановлено в Беларуси за 12 лет
Новости Беларуси. Беларусь – среди мировых лидеров по восстановлению болот. За 12 лет по проектам международной помощи возродили около 60 тысяч гектаров легких планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А принятый недавно закон «Об охране и использовании торфяников» стал еще одним шагом в реализации Парижского соглашения. В документе четко прописаны требования к защите и содержанию естественных болот, перечислены запрещенные виды деятельности. Что касается торфяников – сельскохозяйственные работы на них по-прежнему разрешены, но с определенными ограничениями. При этом восстановление неэффективно осушенных болот будет продолжаться.
Андрей Кузьмич, заместитель начальника управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
На них проводятся работы по поднятию уровня грунтовых вод примерно до уровня поверхности почвы. Проводятся эти работы путем устройства на осушительных каналах специальных перемычек на не очень большом расстоянии друг от друга. И это обеспечивает плавный сток вод с этих территорий. Тем самым эти территории увлажняются и приобретают состояние, постепенно приближающееся к естественным болотам.
К Парижскому соглашению Беларусь присоединилась в 2016 году, тем самым взяв на себя добровольные обязательства сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35 % к 2030 году. Необходимая мера для достижения этой цели – повторное заболачивание и восстановление торфяников.