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Учёные рассказали, почему люди зимой набирают вес

12.01.2018 - 12:11

Новости мира. Ученые обнаружили, что солнечные лучи способствуют похудению.

Как сообщается в Scientific Reports, умеренное воздействие солнечного света выступает в качестве регулятора циркадного ритма человека. Это улучшает метаболизм. И, напротив, нехватка солнечного света может приводить к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Зимой люди получают недостаточное количество солнечного света, поэтому организм накапливает жиры.

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Исследования проводились с целью найти новые способы лечения диабета. Объяснение сезонного набора веса оказалось случайным бонусом.

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Продолжительность и интенсивность лечебного солнечного воздействия пока не определена. Учёные советуют слишком долго не находиться под прямыми солнечными лучами.

Учёные пользуются наукой и для развлечений.

Зимой прошлого года биологи создали картины из бактерий – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер

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