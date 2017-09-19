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Удачливые покупатели 41-го тура: ценные призы, разыгрываемые «Евроопт», нашли очередных обладателей

19.09.2017 - 10:30

Сделал покупку, а взамен получил: квартиру в Минске, три новеньких автомобиля и 200 крупных денежных призов – такое возможно только в игре «Удача в придачу». Эти умопомрачительные подарки, разыгрываемые каждые 2 недели торговой сетью «Евроопт», 9 сентября нашли очередных обладателей. Победители столичных метров и стильных внедорожников уже отпраздновали свой победный  триумф. А в эту субботу на главной торжественной площадке страны чествовали покупателей магазинов «Евроопт», а также интернет-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл» из самых разных регионов Беларуси, которым посчастливилось в 41 туре выиграть по 1 тыс рублей.

Во Дворце Республики им не только торжественно вручили денежный сертификат из рук директора по маркетингу сети магазинов «Евроопт» Игоря Воробьева, устроили невероятное музыкальное шоу от известного белорусского артиста Алексея Хлестова, но и тут же обналичили кругленькую сумму. Восторгу победителей не было предела!

География удачи приятно удивляет. В каждой области нашей сраны теперь появились свои «герои-удачи». Но столичные покупатели в этом туре оказались впереди всех – у них почти четверть денежных призов, а это – 49 внушительных денежных сумм! С такой финансовой поддержкой можно строить новые планы!

А уже на этой неделе, 23 сентября, в 42-м туре игры «Удача в придачу!» среди покупателей «Евроопт» снова будут разыграны 200 крупных денежных призов, а также три новеньких автомобиля марки Renault Duster. И, конечно же, 22-я квартира от «Евроопт» в престижном районе Минска, около «Минск-Арены», рядом с проспектом Победителей и водохранилищем «Дрозды».

Решайтесь! Становитесь участником игры от «Евроопт». Для этого достаточно один раз зарегистрироваться на сайте evroopt.by на странице «Удача в придачу!» – и вы в игре! Покупайте в магазинах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи» и используя дисконтную карту «Е-плюс». И помните: чем больше игровых кодов – тем выше шансы на успех! Выигрывает тот, кто играет! А еще в новой бонусной игре от «Евроопт» «Удача в придачу-2!» с возможностью моментального выигрыша за каждые 10 бел.руб., потраченные в магазинах «Евроопт»,  вам не только начислят игровой код, но и выдадут на кассе специальную скретч-карту. Обладатель такой скретч-карты, стерев защитный слой в соответствующем поле, может выиграть крем-мыло, чай, а также сертификаты для покупок на 10 бел. руб. и 100 бел.руб. И в случае выигрыша забрать свой приз прямо в магазине! Участвуйте! Смелее! Ведь никогда еще встретиться с удачей не было так просто! Не упустите свой шанс! Совершайте нужные покупки по выгодным ценам – и выигрывайте призы от «Евроопт» каждый день!

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