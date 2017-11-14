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Удачливые покупатели 45-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт»

14.11.2017 - 14:33

Где, как не в «Евроопте», можно не только приобрести нужные покупки, но и получить приличные деньги! В минувшую субботу во Дворце Республики встретились победители юбилейного, 45-го тура игры, которым повезло выиграть крупные денежные суммы, чтобы в праздничной обстановке разделить минуты славы в компании самых близких и таких же счастливчиков – обладателелей автомобилей и квартиры в Минске от «Евроопт».

В самом престижном зале страны собрались сотни белорусов – жители самых разных регионов, даже из тех населенных пунктов, где пока еще нет магазина «Евроопт» – таким покупателям удачу принесли покупки, сделанные в интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и  «ГиперМолл». 

Атмосферу праздника подчеркивали  улыбки,  мелодичные композиции от инструментального ансамбля «Пан-Квартет» и радостные  беседы. А на церемонии награждения  директор по маркетингу сети магазинов «Евроопт» Игорь Воробьев лично вручил каждому победителю сертификат на получение 1000 рублей и поздравил покупателей с удачей.

Светлане Горошко из агрогородка Индура Гродненского района повезло  вдвойне – ей достались сразу два денежных приза!

А Наталья Тулеш из Лиды, которая в 32-м туре выиграла тур на двоих в Грецию, в 45-м стала счастливой обладательницей еще и 1000 рублей! Так что пословица про то, что один снаряд не попадает дважды в одну воронку – явно не про «Удачу в придачу!»

Крупные денежные призы от «Евроопт» увезли с собой покупатели со всех уголков нашей страны! Рекордсменом в этом туре по традиции стал Минск, собрав 42 кругленькие суммы. 30 - в копилке Минской области! Как видим, лидеры очевидны, а у «отстающих» есть все шансы исправиться в следующем туре! Счастливые  сертификаты победители обменяли прямо во Дворце Республики и поделились своими дальнейшими планами.

Но игра «Удача  в придачу» продолжается! На горизонте 46-й тур игры, где  будут снова разыграны 200 крупных денежных призов по 1 000 рублей каждый, тысяча билетов на двоих на концерт «Песня года-2017»  и 80 тыс. сертификатов на покупки в «Евроопт» на общую сумму 400 тыс. рублей. И, конечно же, три модных и практичных автомобиля марки Nissan Terrano и… 26-я квартира от «Евроопт» в престижном районе Минска – рядом с проспектом Победителей, водохранилищем «Дрозды» и Минск-Ареной.

Испытайте свою удачу и вы! Чтобы стать участником игры от «Евроопт», достаточно один раз зарегистрироваться на сайте evroopt.by на странице «Удача в придачу!» А затем просто покупайте в магазинах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи» и используя дисконтную карту «Е-плюс». И за каждые 10 рублей в чеке вы получите один игровой код, который в день розыгрыша может превратиться в любой из множества призов! Больше кодов – больше шансов!

С «Евроопт» ваша жизнь может измениться к лучшему!

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