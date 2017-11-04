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Удалённая работа: как фиксировать затраченное время?

04.11.2017 - 16:58

Новости Беларуси. Когда сотрудник в офисе, его труд виден, а как оценить дистанционную работу, рассказали в программе «Открытый разговор».

Людмила Шерснева, юрист-лицензиат, эксперт по трудовому праву:
Если удалённому работнику даётся несколько заданий, вот как поступают IT-компании: в большинстве из них ведётся так называемый тайм-рекординг.

Это – запись своего рабочего времени, которое тратится на выполнение каких-то заданий.

Это может быть бумажный вариант, но, зачастую, это – мобильное приложение, которое позволяет это всё отслеживать. То есть, безусловно, ещё на стадии приёма на работу наниматель и работник должны оговорить объём, зафиксировать его. И, если почасовая какая-то оплата идёт или на какое-то задание отводится определённое количество часов – они это всё должны зафиксировать, чтобы потом у них не было конфликтов.

Работа онлайн на дому: «Открытый разговор»

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