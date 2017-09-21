новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

УЕФА назвал места проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2019 году

21.09.2017 - 18:01

Чиновники УЕФА определились с местами проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2019 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Решающую игру главного клубного турнира континента примет Мадрид, а конкретнее – новый стадион местного «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». Игра состоится в первый день лета.

А 29 мая 2019 года найдет своего обладателя главный трофей Лиги Европы. Финальный матч этого турнира доверили провести Азербайджану, а именно – Олимпийскому стадиону Баку.

Также была названа арена, где триумфаторы Лиги чемпионов и Лиги Европы оспорят Суперкубок УЕФА. 14 августа 2019 года страсти данной игры закипят в Стамбуле на стадионе «Бешикташ».

14 августа 2019 года страсти данной игры закипят в Стамбуле на стадионе «Бешикташ».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Источник фото: http://fcbate.by/ru/infocenter/club-news/id7923
БАТЭ сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в стартовом матче группы Н Лиги Европы
Групповая стадия футбольной Лиги чемпионов откроется 12 сентября 8 матчами: что посмотреть
Групповая стадия футбольной Лиги чемпионов откроется 12 сентября 8 матчами: что посмотреть
Фото: instagram.com/neymarjr
Ответы на футбольные вопросы: будет ли побит рекорд Неймара и откуда в этом виде спорта такие огромные деньги?
Фото: instagram.com/cristiano
Футболист года по версии УЕФА Криштиану Роналду хочет повышения зарплаты в два раза?
БАТЭ обыграл «Александрию» и вышел в группу Лиги Европы: как это было
БАТЭ обыграл «Александрию» и вышел в группу Лиги Европы: как это было
Все-таки без футбола: Усэйн Болт отказался сыграть за «Манчестер Юнайтед» из-за травмы
Все-таки без футбола: Усэйн Болт отказался сыграть за «Манчестер Юнайтед» из-за травмы
Усэйн Болт стал игроком «Манчестер Юнайтед» и примет участие в благотворительном матче против «Барселоны»
Усэйн Болт стал игроком «Манчестер Юнайтед» и примет участие в благотворительном матче против «Барселоны»
Гол, удаление и дисквалификация: первый матч Суперкубка Испании-2017 для Криштиану Роналду получился насыщенным и последним
Гол, удаление и дисквалификация: первый матч Суперкубка Испании-2017 для Криштиану Роналду получился насыщенным и последним
Все новости по теме Футбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru