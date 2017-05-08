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Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в поселке Веселовка Калининградской области

08.05.2017 - 16:26

Новости России. За жизнь пострадавших при взрыве в поселке Веселовка Калининградской области России борются медики. Трое детей и женщина находятся в реанимации. Пятилетнего мальчика сейчас оперируют. Под особым контролем находится и состояние подростка, получившего ожоги 50% тела.

Взрыв прогремел накануне.

По предварительной версии, его причиной стала эксплуатация некачественного газового баллона. В результате ЧП произошло обрушение нескольких квартир. Пострадавший дом взят под охрану. Уцелевших жильцов разместили в гостинице. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в поселке Веселовка Калининградской области

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