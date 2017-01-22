новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой завтрак

Уход за руками зимой: как защитить кожу от обветривания даже в домашних условиях

22.01.2017 - 14:57

Совершенство, как известно, в деталях. Ухоженные руки, как и качественная обувь, считаются первыми признаками хорошего вкуса. Однако поддерживать безупречный маникюр в зимнее время становится сложнее: короткие серые будни, варежки и перчатки оставляют женщинам все меньше поводов думать о маникюре. В то же время зимой многие сталкиваются с такой проблемой, как обветривание рук, сухость и даже трещины на коже. И здесь на помощь приходят эксперты красоты.

Елена Хасиневич, многократный призер международных чемпионатов по «Nail art»:
Огромнейший комплекс услуг предоставляют салоны красоты: это и обертывание термальными грязями, это и массажи с витаминными комплексами, и, конечно, нельзя забывать о такой замечательной процедуре, как парафинотерапия.

Смысл процедуры в том, чтобы как можно основательнее (вплоть до суставов) разогреть кожу, увлажнить ее и насытить питательными веществами. И будьте уверены: с этим комплексом задач не справится ни один крем.

Юлия Изамацкая, мастер маникюра и педикюра:
Парафинотерапия – это прежде всего тепловая процедура. Мы должны с помощью теплой водички согреть наши ручки, раскрыть все поры, дабы туда проникли все полезные вещества, которые мы будем наносить на ручки. Это будет в данном случае коллагено-эластиновая масочка. Предварительно ручки обрабатываем скрабом и потом уже производим погружение в парафин.

Специальный состав глубоко согревает и омолаживает замерзшие зимой пальцы.

Юлия Изамацкая, мастер маникюра и педикюра:
Далее мы погружаем ручки в парафинчик. Окунаем ручку до дна. Пальчики слегка расставивши, чтобы парафинчик окутал полностью пальчик. Достали. Считаем до пяти, окунаем. И так три раза, чтобы создать более плотный кокон.

Под плотным слоем парафина активируется кровообращение и лимфоток, из кожи выходят вредные вещества, а внутрь попадают полезные витамины. Как результат – мягкие, ухоженные и привлекательные руки. Однако качественно восстановить кожу рук можно и в домашних условиях.

Елена Хасиневич, многократный призер международных чемпионатов по «Nail art»:
Конечно, мы не забываем и о домашнем уходе. Мы можем приготовить маски и скрабы сами, в домашних условиях. Очень хорошая маска от покраснения. Можем сделать из сырого натертого картофеля, пшеничной муки и теплого молока. От шелушения и сухости очень замечательно приготовить масочку с одной чайной ложечки миндального масла и одного желтка.

Кожа рук очень тонкая и деликатная, поэтому эксперты красоты зимой призывают надевать перчатки, обзавестись увлажнителем воздуха и, конечно, не забывать про витамины, маски и крема, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Уход за руками зимой: как защитить кожу от обветривания даже в домашних условиях

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Парики
Постижер Александра Пшонко – о том, как превратиться из брюнетки в блондинку и сделать волосы густыми и длинными
Фейсфитнес – уникальная гимнастика для мышц лица
Парикмахерская
Почему в парикмахерские ходили только мужчины и чем красились женские волосы: история парикмахерского искусства Минска
Кисти для макияжа
Кисти для макияжа: их виды и предназначение
Ольга Хижинкова
Ольга Хижинкова, «Мисс-Беларусь-2008» – о природе красоты и трудной работе на подиуме
Уход за кожей
Эстетические процедуры: опасность переухоженности кожи, или как не превратить своё лицо в «pillow face»?
История возникновения современного маникюра: на что шли женщины ради аккуратных и изящных ногтей?
Стилист Кирилл Золотков: Какие процедуры помогут смягчить пагубные природные воздействия?
Все новости по теме Красота
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru