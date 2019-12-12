Уход за недоношенными детьми: в Беларуси стартовал обучающий проект для родителей. Анонс специального репортажа
Новости Беларуси. Школа для родителей. В Беларуси стартовал проект по обучению пап и мам уходу за недоношенными детьми, воспитанию и развитию таких малышей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже на первом этапе выхаживания новорожденных прямо в роддомах их родители получат от профильных специалистов всю информацию об особенностях младенцев и планах медицинских наблюдений на первом году жизни.
Ежегодно в стране более 4500 малышей рождаются раньше срока, 250 из них – с экстремально низкой массой тела. Беларусь стабильно занимает лидирующие позиции по выхаживанию недоношенных детей и в 2018 году достигла исторического минимума младенческой смертности. У нас один из лучших показателей в Европе.
Ольга Скорбенко, председатель Республиканского общественного объединения родителей недоношенных детей «Рано»:
Уже признано, что роль родителя в качестве жизни ребенка достаточно существенная. Мы этим проектом хотим дать родителям немножко уверенности в завтрашнем дне. Чтобы мама, выписываясь из стационара, знала, что ей делать с ребенком дома.
Юлия Рожко, заведующая педиатрическим отделением для недоношенных новорожденных РНПЦ «Мать и дитя»:
По исследованиям на здоровья ребенка только 7 % влияет медперсонал, в 93 % на исход влияют родители. То есть да, мы спасаем, мы лечим, а дальше – как пройдет дальше первый год – это уже зависит от родителей.
Специальный репортаж о выхаживании недоношенных детей в нашей стране «На свет – досрочно!» смотрите 12 декабря в 20:30, сразу после вечернего информационного канала на СТВ.
Девушка отправляла сообщения умершему отцу. Однажды она получила ответ
Девушка отправляла электронные письма умершему отцу. В один из дней она получила ответ.
Как рассказывает жительница Нью-Йорка на своей странице в Twitter, когда ей становится очень грустно, она отправляет сообщения своему отцу, который уже завершил свой жизненный путь. Девушка посылала письма на его рабочую почту, поскольку личной у него не было.
Фото: twitter.com/RaxKingIsDead
Так продолжалось некоторое время. В начале декабря американка вновь написала отцу и попросила совета. К своему удивлению, девушка получила ответ.
«Привет, я уверен, что ты помнишь меня. Хочу сказать, что я никогда не читал эти сообщения, потому что сразу понятно, насколько они личные. Но я вижу, что их поток продолжается, и я также вижу, как сильно ты скучаешь по своему отцу», – начал отправитель.
Ответивший на сообщение заверил, что отец любил девушку больше, чем кого-либо. Автор сообщения поделился своими воспоминаниями об американке и её папе, а затем добавил, что друзья её отца любили мужчину и его дочь так же сильно, как они любили друг друга.
Фото: twitter.com/RaxKingIsDead
Прочитав сообщение, девушка расплакалась. Пользователи соцсети подбадривали жительницу Нью-Йорка и говорили, что тоже похожим образом общаются со своими умершими родственниками или друзьями.
Несколько месяцев назад мы рассказывали другую трогательную историю.
Отец попросил дочь записать аудиосообщение и довёл её до слёз – здесь подробности.