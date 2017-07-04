Уимблдон: Азаренко и Соболенко продолжают борьбу, Саснович возвращается домой

Новости Беларуси. Виктория Азаренко и Арина Соболенко продолжают выступление на третьем сезоне теннисного турнира Большого Шлема, «Уимблдоне», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

3 июля обе наши спортсменки пробились во второй круг лондонских состязаний. Азаренко отдала первый сет американке Сиси Бэллис, но затем перехватила инициативу и взяла партии со счетом 6:2, 6:1. В следующем круге экс-первую ракетку мира ждет встреча с 15-м номером посева – россиянкой Еленой Весниной.

Дебютантка Больших шлемов Арина Соболенко в первом круге была сильнее Ирины Хромачевой из России 6:3, 6:4 и во втором раунде встретится с немкой Кариной Витхофт.

Еще одна белоруска – Александра Саснович – дальше стартового круга пройти не сумела: 3 июля она уступила в трех сетах недавней победительнице Ролан Гаррос, Елене Остапенко из Латвии.