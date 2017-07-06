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Уимблдон: Максим Мирный и Марцин Матковский успешно стартовали в турнире

06.07.2017 - 11:19

Новости Беларуси. Максим Мирный и Марцин Матковский обыграли дуэт тайваньца Чен Пен Се и американца Макса Шнура, а Андрей Василевский с чилийцем Подлипником-Кастелло оставили за бортом состязаний представителей США Скота Липски и Фрэнсиса Тиафо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, 6 июля старт в мужском парном разряде возьмет еще один наш теннисист: Александр Бурый выступит вместе с уругвайцем Ариэлем Бехаром. А кроме того, Максим Мирный попробует силы в миксте с россиянкой Екатериной Макаровой – они начнут выступление сразу со второго круга.

Уимблдон: Максим Мирный и Марцин Матковски успешно стартовали в турнире

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