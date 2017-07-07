Уимблдон. Виктория Азаренко обыграла Хизер Уотсон и вышла в 1/8 финала

Новости Беларуси. Виктория Азаренко продолжает свою уверенную поступь по турнирной сетке Уимблдона. От едва вернувшейся в большую игру белоруски мало кто ожидал такой прыти, но пока Виктория срамит скептиков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

7 июля в сражении третьего круга она выбила из соревнований британку Хизер Уотсон.

Первая партия для нашей соотечественницы сложилась не лучшим образом – поражение 3:6. Зато во второй хозяйка корта получила чувствительную оплеуху – 6:1.

В решающем сэте столь уверенного перевеса Азаренко не добилась,

но и цифры 6:4 вполне греют белорусским болельщикам душу.

В следующем круге Виктория скрестит ракетки со вторым номером мирового рейтинга, румынкой Симоной Халеп.