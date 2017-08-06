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Указ об адресном субсидировании в жилищном строительстве вступил в силу в Беларуси

06.08.2017 - 13:47

Новости Беларуси. В Беларуси вступил в силу указ об адресном субсидировании в жилищном строительстве. Соответствующий документ подписал глава государства 4 июля этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, государственные субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья. Многодетные семьи и дети сироты также могут рассчитывать на погашение части основного долга. При этом сумма адресной помощи будет рассчитываться исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства. Льгота распространяется и на ветеранов боевых действий за рубежом.

Всего на адресное субсидирование в жилищном строительстве сейчас предусмотрено около 135 млн рублей.

Указ об адресном субсидировании в жилищном строительстве вступил в силу в Беларуси

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