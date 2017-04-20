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Украинская команда занимается постановкой евровизийного номера NAVIBAND

20.04.2017 - 13:38

Новости Беларуси. На финишной прямой к «Евровидению». Белорусская команда готовится к своему выступлению на популярном международном конкурсе. Музыканты только вернулись из Киева, где прошли репетиции номера, постановкой которого занимается украинская команда. Известно, что это будет романтический полет, а образы ребят будут легкими и искренними. На сцену солисты выйдут вдвоем, без бэнда, но вместе с четырьмя бэк-вокалистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Жук и Артем Лукьяненко, солисты группы NAVIBAND:
Остается движение руками. Артем будет с гитарой. В принципе, сохраняется почти все, что было. Будет больше взаимодействия. Мы очень рады, что все получается. С хореографом мы боялись. Все будет очень натурально, подчеркивая динамику песни.

«Евровидение» начнется 9 мая. Наши музыканты выйдут на сцену во втором полуфинале, под 14-ым номером.

Ксения Жук и Артем Лукьяненко, солисты группы NAVIBAND

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