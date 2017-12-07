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Украшаем окна к Новому году. Мастер-класс декоратора

07.12.2017 - 10:00

Улицы городов, интерьеры квартир уже начинают примерять на себя новогодние убранства. Окна – визитные карточки наших семейных гнездышек, как ничто иное, нуждаются в обновлении праздничного гардероба. Сегодня смастерим для них подходящий наряд.

Лина Цилина, художник-декоратор:
Материал, который лежит у нас на столе, из него мы сделаем оконную новогоднюю композицию, которая будет украшать ваш дом на Рождество и Новый год.

Для реализации творческой задумки будем использовать обрезки орешника и букет из веток туи – она не так осыпается, как ель, поэтому прослужит дольше. Несмотря на первые морозы, хорошо сохранились ягоды барбариса и шиповника, которые вы можете использовать в своем домашнем хенд-мейде. Ножницы, прочная веревка и декоративные ленты – наши главные сегодняшние помощники. Деревянные прутья мы предварительно «припудрили».

Как сделать шедевр из своих окон – смотрите на видео! 

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