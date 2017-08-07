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Улицу Куйбышева 7 августа полностью открыли для автомобилистов и общественного транспорта

07.08.2017 - 20:35

Новости Беларуси. За месяц капитального ремонта рабочие заменили 16 тысяч квадратных метров асфальта, установили новые бордюры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Количество полос для движения транспорта осталось прежним, по две в каждом направлении. 

Но сама дорога стала шире и удобнее.

Горожане:
Здорово, что здесь поменяли асфальт, что новая дорога. Очень мягко, комфортно ехать. Наконец-то добрались уже именно до этой улицы.

Стала шире. И относительно оперативно все сделали. Я сама проработала в системе строительства 50 лет, в первом строительном тресте. Тут заметно.

Улучшилась дорога. Без ям, без ничего. Проходимость лучше стала. В связи с ремонтом дорог движение транспорта не ухудшилось.

Благоустройство одной из самых загруженных улиц город продолжается.

Здесь появятся дополнительные светофоры, островки безопасности для пешеходов и парковочные места. А на тротуарах – новая плитка. Завершится капитальный ремонт на Куйбышева в конце сентября.

Улицу Куйбышева 7 августа полностью открыли для автомобилистов и общественного транспорта

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