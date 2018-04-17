﻿ «Улицы примут совсем другой вид»: как изменится окружение стадиона «Динамо» ко II Европейским играм в Минске? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

«Улицы примут совсем другой вид»: как изменится окружение стадиона «Динамо» ко II Европейским играм в Минске?

17.04.2018 - 16:45

Новости Беларуси. Ко II Европейским играм в Ленинском районе Минска ведется грандиозная работа. Как ведется реконструкция стадиона «Динамо», рассказал в программе «Большой город» глава администрации Ленинского района Минска.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района г. Минска:
Улицы Ленинского района – это практически центральные улицы Минска. И открытие вторых Европейских игр будет проходить на стадионе «Динамо». Поэтому мы будем активно заниматься наведением порядка в центре.

Это улицы Ульяновская, Кирова, Свердлова, Карла Маркса. И ряд других улиц.

Поэтому эти улицы примут совсем другой вид – это и фасады, и пешеходные связи, дороги, парки, скверы. То есть все, что связано с окружением стадиона «Динамо». Поэтому мы активно будем работать в этом направлении.

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ленинский район Минска – что построят и благоустроят: «Большой город»
«Если тебе плохо и надо немножко зарядиться, едешь в этот парк»: где отдыхает глава Ленинского района Минска?
Экотропу в Серебрянке и сквер Вилковщина в Лошице обустроят в 2018 году
Лошица прирастёт на 80 тысяч жителей: «В этом году приступим к освоению двух новых микрорайонов»
Детсады в Ленинском районе: в 2018 году откроют на улице Дроздовича и начнут строить в Лошице-9
«Заполненность дошкольных учреждений не совсем та, которую мы видим на бумаге»: как решили проблему в Ленинском районе?
Теннисные корты в Лошицком парке восстановят
Парк имени Надежды Грековой в Серебрянке благоустроят
Все новости по теме Районы Минска
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru