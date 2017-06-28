новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Умер актер из «Девушки с татуировкой дракона» Микаэль Нюквист

28.06.2017 - 15:29

Скончался шведский актер, известный по трилогии «Миллениум» и фильмам «Джон Уик», «Миссия невыполнима: Протокол «Фантом», «Колония Дигнидад».

В родной Швеции Нюквист был одним из ведущих актеров. Слава к нему пришла в 2000 году после фильма «Вместе». В 2004 году актер сыграл главную роль в ленте «Как на небесах», которая выдвигалась от Швеции на «Оскар».   

кадр из фильма «Девушка с татуировкой дракона». Фото: imdb.com

Мировую известность Микаэлю принесла главная роль в экранизации бестселлера Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона». Актер также снялся в двух продолжениях фильма.

После «Миллениума» Нюквиста стали приглашать в иностранные проекты. Он сыграл злодеев в боевиках «Джон Уик» и «Миссия невыполнима: Протокол «Фантом», исполнил роль жестокого предводителя секты в «Колонии Дигнидад», засветился в социальной драмах «Связи нет» и «Фрэнк и Лола».

Источники сообщают, что весь последний год Нюквист боролся с раком легких. Актеру было всего 56 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Друзья»
Сериал «Друзья» может получить продолжение
Фото: Warner Bros.
Фотофакт: как изменились молодые актеры из фильмов о «Гарри Поттере»
Возможно, лучший режиссер нашего времени: 5 выдающихся фильмов Пола Томаса Андерсона
Фото: oldkavilochka
Мути, Ходченкова, Вилкова: Instagram-обзор образов красной дорожки Московского кинофестиваля
Фото: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC
Умножить на два: Роулинг заявила, что существует несколько Гарри Поттеров
8 «женских» фильмов, которые понравятся мужчинам
Звезда «Фарго» и муза братьев Коэнов: Фрэнсис МакДорманд исполняется 60 лет
Все новости по теме Кино
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru