новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Умер легендарный французский актер Жан Рошфор

09.10.2017 - 15:56

Агентство France-Presse сообщило, что на 88-ом году жизни скончался французский актер Жан Рошфор.

Рошфор дебютировал в кино в 1958 году и моментально заработал себе славу талантливого комедийного актера. На его счету около 130 фильмов и 20 сериалов.

«Высокий блондин в черном ботинке». Фото: imdb.com

Известность Жану Рошфору принесла серия картин про «Анжелику, маркизу ангелов». К числу самых заметных фильмов актера относятся «Высокий блондин в черном ботинке», «Граф Монте-Кристо», «Огни Сретенья», «Краб-барабанщик». На его счету три премии «Сезар» и приз Венецианского кинофестиваля. Несмотря на почтенный возраст, Жан Рошфор активно снимался в кино. Последней картиной актера стала комедия «Флорида».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сэмюэл Ньюхаус
«Журналистика была его страстью»: скончался американский медиамагнат Сэмюэл Ньюхаус
Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким выдающегося композитора Дмитрия Смольского
Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким выдающегося композитора Дмитрия Смольского
Народный артист Беларуси Дмитрий Смольский умер 29 сентября
Прощание с композитором Дмитрием Смольским состоится в Большом зале филармонии 2 октября
На 81 году жизни скончался композитор Дмитрий Смольский
Фото: instagram.com/nagiev.universal
«Мы общались на одном языке»: Дмитрий Нагиев о погибшем в ДТП актере Егоре Клинаеве
Фото: instagram.com/klinaev_egor
«Слезы душат. Ты всегда всем помогал»: соцсети скорбят о трагической гибели актера Егора Клинаева
Наталья Юнникова. Фото: vk.com/id311381449
Больше нет человека, который стал частью прекрасного сериала: поклонники скорбят о смерти Натальи Юнниковой
Фото: vk.com/junnikova
Скончалась звезда сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова
Все новости по теме Некролог
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru