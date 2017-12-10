﻿ Умер заслуженный артист Беларуси Иван Мацкевич | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Умер заслуженный артист Беларуси Иван Мацкевич

10.12.2017 - 23:35

Новости Беларуси. Ушел из жизни заслуженный артист Беларуси Иван Мацкевич. Ему было 70 лет.

О том, что актера не стало, сообщили на официальном сайте Национального драматического театра имени Максима Горького, в котором работал Иван Иванович. В театре имени Горького Мацкевич служил с 1996 года.

Сообщение на сайте Национального драматического театра имени Максима Горького:
Коллектив НАДТ им. М.Горького понёс тяжёлую утрату. Мы потеряли талантливого актёра, который оставил весомый след в театральном искусстве страны. Его уход – тяжелейшая и невосполнимая утрата для близких, для друзей, для коллег и для поклонников его таланта, огромная потеря для театра, служению которому он посвятил многие годы.

В фильмографии Ивана Мацкевича – более 100 ролей. «На безымянной высоте», «Раскиданное гнездо», «Знахарь», «Хрусталев, машину!», «Анастасия Слуцкая», «Майор Ветров», «Волчье солнце». 

Иван Мацкевич. Фото: facebook.com/rustheatre.by

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Каким запомнят Леонида Броневого: видеофакт
Каким запомнят Леонида Броневого: видеофакт
«Грустный для нашего искусства год»: поклонники скорбят о смерти актера Леонида Броневого
Соболезнование родным и близким Леонида Броневого направил Президент Беларуси
Соболезнование родным и близким Леонида Броневого направил Президент Беларуси
Церемония прощания с Леонидом Броневым пройдет 11 декабря в театре «Ленком»
Церемония прощания с Леонидом Броневым пройдет 11 декабря в театре «Ленком»
На 89 году жизни скончался актер Леонид Броневой
Скончался известный рок-музыкант Джонни Холлидей
Фото: instagram.com/liliya_magnoliya
Эксперты нашли в крови актера Марьянова сильнодействующие вещества
В возрасте 79 лет в Индии умер болливудский актер Шаши Капур
Все новости по теме Некролог
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru