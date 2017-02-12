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Умеренные морозы: 13-14 февраля будет слабый туман и гололедица

12.02.2017 - 23:55

Новости Беларуси. Зима за две недели до календарной весны выходит на финишную прямую с умеренными морозами, чуть ниже нуля днем. В начале недели слабый туман и гололедица дополнят февральский пейзаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умеренные морозы: 13-14 февраля будет слабый туман и гололедица

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