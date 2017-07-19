Уникальное стихотворение о поэзии и Кондрат Крапива как ученик: жизнь и творчество Янки Купалы

Если у вас спросят, кого вы знаете из белорусских поэтов, то наверняка первым вспомнится Янка Купала. И это не удивительно. Лирик, философ, драматург, поэт-историк, сатирик, юморист, пророк. Как его не назови, попадешь в точку. Еще молодой Янка, рассуждая о поэзии, перечисляя жанры, разложил все по местам, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Праўду з няпраўдай,

Цноту з гарэзіяй

Вымешай спрытам, –

Будзе паэзія.

Пуня, дзяўчына,

Сена-прынада,

Хлопец пад пуняй, –

Вось сэрэнада.

Пуня падперта...

Голас: сусед я!

Бацька з дубінай, –

Вось вам камед'я.

Такое представление литературных жанров можно смело давать подросткам, запоминается легко. Но этого стихотворения нет в школьной программе.

Галина Варенова, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея им. Янки Купалы:

Побач яшчэ адзін цудоўны верш – гэта «Песняй толькі», які напісаны быў у акопах. Гэта верш-дэкларацыя, бо паэт сцвярджае, што «Песняй толькі на свеце жыву я». А песні – гэта як раз вершы паэта.

Одна из главных тем – свобода. Купала очень дотошно подбирает каждое слово. В рукописях можно увидеть множество перечеркиваний, замены слов.

Галина Варенова, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея им. Янки Купалы:

Купалу было вельмі істотна падабраць вызначэнне тым людзям, што прыйшлі на Беларусь. Нажаль, сапраўды, на той час выступалі і як акупанты менавіта сваякі-суседзі. Купалу гэта было асабліва балюча.

Белорусский юморист и сатирик – сразу вспоминаем Кондрата Крапиву. Но мало, кто знает, что он учился у Купалы. Себя автор не жалел и посвятил эпиграмму: «Завуць мяне Янук Купала. З бяды я песенькі складаю, Пазнаў людзей і сьвет ці мала. Вось дзе радзіўся, дык ня знаю!»

Галина Варенова, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея им. Янки Купалы:

Купала цудоўна ведаў, дзе ён нарадзіўся. У Вязанцы жылі Замжыцкія, уладальнікі гэтага фальварка, з сямьёй якіх у паэта былі добрыя адносіны. Алімпія Замжыцкая – гаспадыня Вязынкі – была хроснай маці Янки Купалы. Таму ён не раз там быў. Чаму ён цвярджае, што не ведае, дзе нарадзіўся? Хутэчй за ўсё, паэт зноў падкрэслівае той няпэўны стан Беларусі, якую нават «Беларуссю», па сутнасці, да 1917 года афіцыйна николі не называлі.

Купала записывал мысли не только на бумаге, а что попадется под руку. Известно, что несколько рядков с баллады «Девять осиновых кольев» он записал на сигаретной пачке. По-настоящему увлеченному человеку не важно, где творить.