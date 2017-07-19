новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой завтрак

Уникальное стихотворение о поэзии и Кондрат Крапива как ученик: жизнь и творчество Янки Купалы

19.07.2017 - 13:37

Если у вас спросят, кого вы знаете из белорусских поэтов, то наверняка первым вспомнится Янка Купала. И это не удивительно. Лирик, философ, драматург, поэт-историк, сатирик, юморист, пророк. Как его не назови, попадешь в точку. Еще молодой Янка, рассуждая о поэзии, перечисляя жанры, разложил все по местам, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Праўду з няпраўдай,
Цноту з гарэзіяй
Вымешай спрытам, –
Будзе паэзія.

Пуня, дзяўчына,
Сена-прынада,
Хлопец пад пуняй, –
Вось сэрэнада.

Пуня падперта...
Голас: сусед я!
Бацька з дубінай, –
Вось вам камед'я.

Такое представление литературных жанров можно смело давать подросткам, запоминается легко. Но этого стихотворения нет в школьной программе.

Галина Варенова, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея им. Янки Купалы:
Побач яшчэ адзін цудоўны верш – гэта «Песняй толькі», які напісаны быў у акопах. Гэта верш-дэкларацыя, бо паэт сцвярджае, што «Песняй толькі на свеце жыву я». А песні – гэта як раз вершы паэта.

Одна из главных тем – свобода. Купала очень дотошно подбирает каждое слово. В рукописях можно увидеть множество перечеркиваний, замены слов.

Галина Варенова, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея им. Янки Купалы:
Купалу было вельмі істотна падабраць вызначэнне тым людзям, што прыйшлі на Беларусь. Нажаль, сапраўды, на той час выступалі і як акупанты менавіта сваякі-суседзі. Купалу гэта было асабліва балюча.

Белорусский юморист и сатирик – сразу вспоминаем Кондрата Крапиву. Но мало, кто знает, что он учился у Купалы. Себя автор не жалел и посвятил эпиграмму: «Завуць мяне Янук Купала. З бяды я песенькі складаю, Пазнаў людзей і сьвет ці мала. Вось дзе радзіўся, дык ня знаю!»

Галина Варенова, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея им. Янки Купалы:
Купала цудоўна ведаў, дзе ён нарадзіўся. У Вязанцы жылі Замжыцкія, уладальнікі гэтага фальварка, з сямьёй якіх у паэта былі добрыя адносіны. Алімпія Замжыцкая – гаспадыня Вязынкі была хроснай маці Янки Купалы. Таму ён не раз там быў. Чаму ён цвярджае, што не ведае, дзе нарадзіўся? Хутэчй за ўсё, паэт зноў падкрэслівае той няпэўны стан Беларусі, якую нават «Беларуссю», па сутнасці, да 1917 года афіцыйна николі не называлі.

Купала записывал мысли не только на бумаге, а что попадется под руку. Известно, что несколько рядков с баллады «Девять осиновых кольев» он записал на сигаретной пачке. По-настоящему увлеченному человеку не важно, где творить.

Уникальное стихотворение о поэзии и Кондрат Крапива как ученик: жизнь и творчество Янки Купалы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Театр «не для нас», потопы, рыбалка и общение: каким запомнился Минск Янке Купале
Театр «не для нас», потопы, рыбалка и общение: каким запомнился Минск Янке Купале
Интерес к его творчеству – жив сквозь века: в Вязынке купаловская лирика оживает в музыке и стихах поэтов-современников
Интерес к его творчеству – жив сквозь века: в Вязынке купаловская лирика оживает в музыке и стихах поэтов-современников
«Гэтыя радкі актуальны сёння»: вершы Янкі Купалы прачыталі ў Мінску
«Гэтыя радкі актуальны сёння»: вершы Янкі Купалы прачыталі ў Мінску
135 лет со дня рождения Янки Купалы исполняется 7 июля
135 лет со дня рождения Янки Купалы исполняется 7 июля
В Минске презентовали поэтический сборник Янки Купалы на словацком языке
В Минске презентовали поэтический сборник Янки Купалы на словацком языке
Память оставил, как надо любить свою землю, родину, как этим дорожить: 100 лет со дня смерти Максима Богдановича
Память оставил, как надо любить свою землю, родину, как этим дорожить: 100 лет со дня смерти Максима Богдановича
Наталья Игнатенко
Писатель Наталья Игнатенко о сказках и необычных творческих проектах
Творческий вечер детского писателя Натальи Игнатенко в рамках акции «Читаем вместе с «Белой Русью» прошел в Минске
Творческий вечер детского писателя Натальи Игнатенко в рамках акции «Читаем вместе с «Белой Русью» прошел в Минске
Все новости по теме Белорусские писатели
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru