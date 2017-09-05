новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Уникальные произведения в свободном доступе: 5 сентября в Минске представят многотомник «Книжное наследие Франциска Скорины»

05.09.2017 - 08:18

Новости Беларуси. Национальная библиотека приглашает всех любителей литературы и истории. 5 сентября здесь представят факсимильный многотомник «Книжное наследие Франциска Скорины». Это 21 произведение, которое будет находиться не под стеклом, а в свободном доступе. Издание можно будет взять в руки и почитать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для самых маленьких организовали детский уголок. Там юным читателям расскажут о нашем первопечатнике. Также посетители смогут познакомиться с выставкой научной литературы и публицистикой о Скорине, посмотреть художественные и документальные фильмы о знаменитом земляке. Презентация многотомника станет продолжением акции «Читаем Скорину вместе», приуроченной к 500-летию белорусского книгопечатания.

Уникальные произведения в свободном доступе: 5 сентября в Минске представят многотомник «Книжное наследие Франциска Скорины»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Открытие международных Кирилло-Мефодиевские чтений пройдет 22 мая в Минске
Открытие международных Кирилло-Мефодиевские чтений пройдет 22 мая в Минске
Рождественский бал в Доме Москвы
В Доме Москвы в Минске прошел рождественский бал..книги
Торжественное мероприятие в честь 130 лет со дня рождения Якуба Колоса
Венок от президента Беларуси лег к памятнику Якубу Колосу в Минске 		Праздник книги «Петриков читающий» состоится 14 сентября на Полесье
Беларусь на Московской международной книжной выставке-ярмарке
Новинки белорусского книгопечатанья будут представлены на Московской международной книжной выставке-ярмарке
Все новости по теме Год Книги
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru