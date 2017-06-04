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Уникальные в Лиге чемпионов и лучшие в Европе: «Реал-Мадрид» разгромил в финале турнира «Ювентус»

04.06.2017 - 16:45

Мадридский «Реал» стал первым в истории клубом, который дважды кряду выиграл футбольную Лигу чемпионов. Накануне в финале престижного турнира «сливочные» разгромили соперников из «Ювентуса» – 4:1. Поединок проходил в Кардифе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открыл счет Роналду, мяч влетел в цель на 20-й минуте. Еще в первом тайме туринцы отыгрались. Точный удар на счету Манджукича. Однако во второй половине игры футболистов «Реала» было не удержать. Каземиро, снова Роналду, Асенсио. Вот авторы голов в ворота «Ювентуса». 4:1 – убедительная победа мадридского клуба.

Уникальные в Лиге чемпионов и лучшие в Европе: «Реал-Мадрид» разгромил в финале турнира «Ювентус»

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