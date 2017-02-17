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Уникальный путеводитель по Бресту создает студент местного технического университета к 1000-летию города

17.02.2017 - 16:20

Новости Беларуси. Инвестиции в будущее. Студент брестского технического университета разработает к 1000-летию своего города уникальный путеводитель. В мобильном приложении – карта, на которой отмечены не только достопримечательности Бреста, но и мало кому известные, овеянные древними легендами, уголки города, а также маршрут, по которому к ним можно добраться.

Сейчас Игорь Кондрашук активно сотрудничает с историками. Парень стал одним из молодых ученых, которые 17 февраля в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий представили свои проекты. Всего их было 10. Все из области проектирования интеллектуальных систем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Кондрашук, студент Брестского государственного технического университета:
Это приложение позволит человеку, который приехал, выбрать какую-нибудь экскурсию, добавить, убрать экспонаты, которые ему нужны, памятные места в городе. Информацию о них он может найти в этом приложении.

Елена Дюбина, студент Белорусского государственного университета информатики и радиофизики:
Наша система предназначена для школьников. То есть у нас есть и теоретический материал, и упражнения к нашим разделам. Он может спросить, что такое треугольник, и система расскажет все, что он нем знает. Какие-то определения найти, может решить нетривиальные задачи.

Владимир Голенков, доктор технических наук, профессор:
Что касается коммерческой составляющей, то совершенно очевидно, что через несколько лет интеллектуальные технологии будут в информационных технологиях доминировать, потому что уровень сложности тех задач, которые приходится решать, дорос до такого уровня, что без интеллектуальных методов и средств вообще решать эти проблемы сложно.

На то, чтобы рассказать об инновации, актуальности и коммерческой выгоде разработки каждому молодому ученому давались лишь пять минут. Оценивали бизнес-идеи представители деловых кругов, а также науки.

Конкурс студенческих проектов в области проектирования интеллектуальных систем прошел впервые. И в рамках уже VII Международной научно-технической конференции. В эти дни более сотни ученых из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Ирана и Латвии собрались в Минске, чтобы обсудить вопросы, касающиеся искусственного интеллекта.

Игорь Кондрашук, студент Брестского государственного технического университета

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