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Универсиада по муай-тай открылась в Минске 22 декабря

23.12.2016 - 08:56

Новости Беларуси. Представители белорусского муай-тай подводят итоги уходящего года и заодно определяются с будущим. 2016-й получился для нашей федерации весьма успешным: помимо завоеванных титулов на международных форумах мы одержали главную победу – Минску доверено провести чемпионат мира-2017. Кроме того, в начале декабря МОК официально признал муай-тай своим видом спорта. Но расслабляться рано. По итогам универсиады, которая открылась 22 декабря, будет сформирована команда для участия в студенческом чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Универсиада по муай-тай открылась в Минске 22 декабря

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