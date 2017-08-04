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Университеты Великобритании намерены потребовать пересмотра прав граждан ЕС после «Брексит»

04.08.2017 - 07:05

Новости Великобритании. Университеты Великобритании намерены потребовать пересмотра прав граждан ЕС после «Брексит». Предполагается, что в списке требований, который направят Терезе Мэй, будет около 10 пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в озвученных ранее предложениях, в соответствии с которыми все граждане Европейского союза должны будут подать заявку на пребывание в Соединенном Королевстве. Дети – не исключение. Руководство высших учебных заведений уверено: такие условия могут нанести серьезный урон образовательному сектору.

Университеты Великобритании намерены потребовать пересмотра прав граждан ЕС после «Брексит»

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