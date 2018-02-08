Упавший факелоносец, ошибка с флагом, нераскрывшиеся кольца: курьезы церемоний открытия Олимпийских игр

9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане стартуют Олимпийские игры. Традиционным стартом соревнования будет торжественная церемония открытия.

Первыми среди команд со всего мира пройдут спортсмены из Греции – эта традиция появилась в честь того, что именно эта страна является родоначальницей олимпийского движения. Закрывает церемонию делегация из страны, которая принимает Игры. В нынешнем году последними перед зрителями появятся южнокорейские и северокорейские спортсмены.

Церемонии открытия и закрытия Олимпиады – это всегда очень торжественные и масштабные события. Однако даже на таких ответственных церемониях не обходилось без курьезов. Мы собрали самые интересные случаи, которые происходили на церемониях за последние сто лет.

Олимпиада-1956 в Кортина-д'Ампеццо

Олимпийский огонь на церемонии открытия должен был зажечь конькобежец Гвидо Кароли. Его задачей было проехать по льду с факелом в руках и доставить огонь к чаше.

Во время движения спортсмен запутался в проводах от камер, которые находились прямо на льду и упал. Однако он сумел удержать факел и огонь не погас.

Кароли смог доехать до чаши и торжественно зажечь Олимпийский огонь. Правда, с небольшой задержкой.

Олимпиада-1972 в Саппоро

Фото: скриншот из видео

Серьёзный скандал произошел до открытия Игр в японском Саппоро. На репетиции церемонии любознательный зритель заметил, что нарушен порядок расположения олимпийских колец на флаге Игр.

Правильный порядок – это голубое, черное и красное – сверху, а желтое и зеленое – внизу.

Оказалось, что все зимние игры, которые проводились в послевоенное время, были под флагом с неправильным расположением колец.

Олимпиада-2010 в Ванкувере

Фото: twitter.com/SoniaSAslam

Во время церемонии открытия из строя вышел один из четырех огромных факелов, который должен был подняться из-под земли. Причины поломки неизвестны.

Из-за этого конфуза пришлось менять сценарий церемонии закрытия и добавлять в нее юмористического персонажа – электрика, который на стадионе чинит огромный факел.

Олимпиада-2014 в Сочи

Одной из особенностей церемонии открытия Игры в Сочи должны были стать огромные снежинки, которые бы трансформировались в олимпийские кольца. Однако одна из снежинок так и не раскрылась. Этот эпизод мгновенно стал вирусным в сети. Некоторые крупные мировые компании обыграли ситуацию в рекламных роликах.

На церемонии закрытия Игр-2014 был обыгран данный эпизод. Мировая пресса оценила самоиронию организаторов Олимпиады.

Серьезный курьез произошел на закрытии Олимпийских игр. Знали ли вы, что одна из Олимпиад продолжается до сих пор?

Олимпиада-1952 в Хельсинки

Фото: скриншот из видео

На церемонии закрытия Игры в Хельсинки президент Международного олимпийского комитета Зигфрид Эдстрём произносил очень длинную прощальную речь. Мужчина так заговорился, что не сказал самые важные слова: «Объявляю Олимпийские игры закрытыми».

Объявление этой фразы прописано в правилах Игр и является обязательной и традиционной частью. Формально Игры в Финляндии еще не закончились. Ошибку президента МОК заметили, но исправлена она не была.