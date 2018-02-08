Упавший факелоносец, ошибка с флагом, нераскрывшиеся кольца: курьезы церемоний открытия Олимпийских игр

9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане стартуют Олимпийские игры. Традиционным стартом соревнования будет торжественная церемония открытия.
Первыми среди команд со всего мира пройдут спортсмены из Греции – эта традиция появилась в честь того, что именно эта страна является родоначальницей олимпийского движения. Закрывает церемонию делегация из страны, которая принимает Игры. В нынешнем году последними перед зрителями появятся южнокорейские и северокорейские спортсмены.
Церемонии открытия и закрытия Олимпиады – это всегда очень торжественные и масштабные события. Однако даже на таких ответственных церемониях не обходилось без курьезов. Мы собрали самые интересные случаи, которые происходили на церемониях за последние сто лет.
Олимпиада-1956 в Кортина-д'Ампеццо
Олимпийский огонь на церемонии открытия должен был зажечь конькобежец Гвидо Кароли. Его задачей было проехать по льду с факелом в руках и доставить огонь к чаше.
Во время движения спортсмен запутался в проводах от камер, которые находились прямо на льду и упал. Однако он сумел удержать факел и огонь не погас.
Кароли смог доехать до чаши и торжественно зажечь Олимпийский огонь. Правда, с небольшой задержкой.
Олимпиада-1972 в Саппоро
Фото: скриншот из видео
Серьёзный скандал произошел до открытия Игр в японском Саппоро. На репетиции церемонии любознательный зритель заметил, что нарушен порядок расположения олимпийских колец на флаге Игр.
Правильный порядок – это голубое, черное и красное – сверху, а желтое и зеленое – внизу.
Оказалось, что все зимние игры, которые проводились в послевоенное время, были под флагом с неправильным расположением колец.
Олимпиада-2010 в Ванкувере
Фото: twitter.com/SoniaSAslam
Во время церемонии открытия из строя вышел один из четырех огромных факелов, который должен был подняться из-под земли. Причины поломки неизвестны.
Из-за этого конфуза пришлось менять сценарий церемонии закрытия и добавлять в нее юмористического персонажа – электрика, который на стадионе чинит огромный факел.
Олимпиада-2014 в Сочи
Одной из особенностей церемонии открытия Игры в Сочи должны были стать огромные снежинки, которые бы трансформировались в олимпийские кольца. Однако одна из снежинок так и не раскрылась. Этот эпизод мгновенно стал вирусным в сети. Некоторые крупные мировые компании обыграли ситуацию в рекламных роликах.
На церемонии закрытия Игр-2014 был обыгран данный эпизод. Мировая пресса оценила самоиронию организаторов Олимпиады.
Серьезный курьез произошел на закрытии Олимпийских игр. Знали ли вы, что одна из Олимпиад продолжается до сих пор?
Олимпиада-1952 в Хельсинки
Фото: скриншот из видео
На церемонии закрытия Игры в Хельсинки президент Международного олимпийского комитета Зигфрид Эдстрём произносил очень длинную прощальную речь. Мужчина так заговорился, что не сказал самые важные слова: «Объявляю Олимпийские игры закрытыми».
Объявление этой фразы прописано в правилах Игр и является обязательной и традиционной частью. Формально Игры в Финляндии еще не закончились. Ошибку президента МОК заметили, но исправлена она не была.
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