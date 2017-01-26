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Уплотнение застройки и реконструкция старых зданий: генпланы Воложина и Молодечно скорректируют

26.01.2017 - 17:25

Новости Беларуси. В Минской области скорректируют генеральные планы Воложина и Молодечно. Главная тенденция – уплотнение застройки и реконструкция старых зданий. Расширение границ Молодечно не планируется. Город окружают высокоплодородные поля, застройка которых запрещена, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Светлана Хрусталева, начальник отдела архитектуры и строительства Молодеченского райисполкома:
Строится уже девятиэтажный дом на месте детского сада, который снесли. В районе центральной площади также точечная застройка у нас была, уплотнение. И в дальнейшем мы намерены изыскивать такие места, земельные участки в существующей застройке с уплотнением, чтобы размещать там «многоквартирку».

Разработка нового или корректировка старого документа начинается за пять лет до истечения сроков действующего. Генплану Молодечно более 10 лет. Первый этап работы его корректировки завершены в 2016 году. Специалисты оценили рациональное использование земель, определили моменты, которые требуют изменений. На доработку и утверждение обновленного генплана у специалистов есть еще два года

Молодечно

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