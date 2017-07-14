Упущенная победа при тотальном преимуществе: БАТЭ неудачно стартовал в квалификации Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ не порадовал своих поклонников, старт в Еврокубках вышел неудачным.
О матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против армянского «Алашкерта» –сюжет.
Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ не порадовал своих поклонников, старт в Еврокубках вышел неудачным.
О матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против армянского «Алашкерта» –сюжет.
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