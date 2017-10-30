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Ураган «Герварт» пронесся по Европе: число жертв выросло до шести

30.10.2017 - 11:40

Новости мира. Число жертв урагана «Герварт» достигло шести человек. Стихия обрушилась на Европу 29 октября, оставив разрушительный след сразу в пяти странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди погибших – жители Германии, Польши и Чехии.

Причиной смерти в большинстве случаев стали упавшие деревья. Многие европейские регионы переживали ураган в условиях блэкаута. Без электричества оставались тысячи человек. Пострадало автомобильное и железнодорожное сообщение.

В Берлине введен режим чрезвычайного положения.

Серьезно пострадал и Гамбург – центр города оказался затоплен. Кроме того, на один из немецких островов выбросило грузовой корабль с топливом. Специалисты проводят проверку на предмет возможной утечки горючего.

Ураган «Герварт» пронесся по Европе: число жертв выросло до шести
Ураган «Герварт» пронесся по Европе: число жертв выросло до шести
Фото. Ураган «Герварт» пронесся по Европе: число жертв выросло до шести
Ураган «Герварт» пронесся по Европе: число жертв выросло до шести
Фото. Ураган «Герварт» пронесся по Европе: число жертв выросло до шести
Ураган «Герварт» пронесся по Европе: число жертв выросло до шести
Фото. Ураган «Герварт» пронесся по Европе: число жертв выросло до шести
Ураган «Герварт» пронесся по Европе: число жертв выросло до шести
Фото. Ураган «Герварт» пронесся по Европе: число жертв выросло до шести
Ураган «Герварт» пронесся по Европе: число жертв выросло до шести
Фото. Ураган «Герварт» пронесся по Европе: число жертв выросло до шести

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