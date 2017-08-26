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Ураган «Харви» крушит побережье Техаса: видео с места событий

26.08.2017 - 15:23

Новости США. На тихоокеанское побережье Техаса обрушился «Харви» – это самый мощный ураган со времен «Катрины», унесшей в 2005 году жизни свыше 1000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максимальная скорость «Харви» достигает 210 километров в час.

Такая сила с легкостью валит деревья и столбы линий электропередачи. Без света остались уже более 200 тысяч жителей Техаса. Есть пострадавшие.

Грег Эбботт, губернатор штата Техас (США):
Ураган может обернуться настоящей катастрофой для нас. Все станет известно в течение нескольких последующих часов. Но я предупреждаю: если вы находитесь между городами Корпусом Кристи и Хьюстоном, а также в низинных территориях, где возможны наводнения,

вам необходимо как следует подумать об эвакуации.

По последним данным, ураган теряет свою силу. Его категорию понизили до 3 по 5-бальной шкале. Тем не менее, в Техасе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Ураган «Харви» крушит побережье Техаса: видео с места событий
Ураган «Харви» крушит побережье Техаса: видео с места событий
Фото. Ураган «Харви» крушит побережье Техаса: видео с места событий
Ураган «Харви» крушит побережье Техаса: видео с места событий
Фото. Ураган «Харви» крушит побережье Техаса: видео с места событий
Ураган «Харви» крушит побережье Техаса: видео с места событий
Фото. Ураган «Харви» крушит побережье Техаса: видео с места событий

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