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Ураган «Ирма» во Флориде оставил без электричества 300 тысяч жителей

10.09.2017 - 14:15

Новости США. Ураган «Ирма» усилился до четвертой категории. Губернатор штата Флорида заявил, что подобного бедствия регион еще не знал. И призвал к эвакуации ни много ни мало пяти миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одни последовали совету властей. Другие, у которых нет денег для эвакуации, остались в потенциально опасных районах и перебираются в центры спасения. Без света во Флориде уже остались почти 300 тысяч жителей.

Тем временем силу набирает еще один ураган четвертой категории  – «Хосе». Долгое время сохранялась угроза повторного удара по пострадавшим ранее от «Ирмы» французским территориям. Но за 130 километров до побережья «Хосе» изменил курс и обошел острова.

Ураган «Ирма» во Флориде оставил без электричества 300 тысяч жителей

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