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Ураган «Мария» добрался до французской Мартиники: 3-метровые волны накрыли побережье

19.09.2017 - 15:20

Разрушительный ураган «Мария» добрался до французской Мартиники. Побережье накрывают огромные волны: высота достигает 3 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На острове повалены десятки деревьев. Дороги постепенно исчезают под водой. Есть опасения схода оползней и селей.

Тем временем, в островном государстве Доминика подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. По словам премьер-министра, ураган разрушил «всё, что можно купить за деньги». О погибших или пострадавших пока не сообщается.

На заморских американских территориях – Виргинских островах и в Пуэрто-Рико – введен режим ЧП. Местные жители спешно опустошают полки магазинов, пытаясь заготовить все необходимое. Они еще не оправились от удара, нанесенного смертоносной «Ирмой». Многие до сих пор находятся во временных убежищах.

Ураган «Мария» добрался до французской Мартиники: 3-метровые волны накрыли побережье

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