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Ураган, оставивший десятки жертв в Румынии, движется к Украине

18.09.2017 - 15:35

Новости Украины. Около 500 населенных пунктов остались без электроснабжения в Украине. Страну накрывает пришедший из Румынии ураган, жертвами которого там стали 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В закарпатской области упавшие на железнодорожные пути деревья привели к нарушениям в сообщении поездов.

Экстренные службы Украины просят жителей не покидать свои дома. Тем временем последствия непогоды устраняют в Румынии, Сербии, Хорватии, Украине, а также Боснии и Герцеговине. Результаты разгула стихии приблизительно одинаковы: поваленные деревья, сорванные кровли домов, перебои в электроснабжении и подтопления.

Ураган, оставивший десятки жертв в Румынии, движется к Украине
Ураган, оставивший десятки жертв в Румынии, движется к Украине
Фото. Ураган, оставивший десятки жертв в Румынии, движется к Украине
Ураган, оставивший десятки жертв в Румынии, движется к Украине
Фото. Ураган, оставивший десятки жертв в Румынии, движется к Украине

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