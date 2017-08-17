Ураган повредил крыши домов в Минской области, в Столбцах дерево упало на строение

Новости Беларуси. Благо, люди не пострадали. В отдельных населенных пунктах зафиксированы и отключения электроснабжения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Последствия стихии все ответственные службы обещают ликвидировать в кратчайшие сроки.