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Ураган повредил крыши домов в Минской области, в Столбцах дерево упало на строение

17.08.2017 - 18:41

Новости Беларуси. Благо, люди не пострадали. В отдельных населенных пунктах зафиксированы и отключения электроснабжения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Последствия стихии все ответственные службы обещают ликвидировать в кратчайшие сроки.

Ураган повредил крыши домов в Минской области, в Столбцах дерево упало на строение

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