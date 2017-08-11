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Ураган пронесся по Европе: в Словакии, Италии и Австрии повалены тысячи деревьев и сорваны крыши с домов

11.08.2017 - 17:18

В Словакии на смену сильной жаре пришел ураганный ветер с дождем. В Братиславе повалены тысячи деревьев, линии электропередач, сорваны крыши с домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похожая картина и на северо-востоке Италии. Мощные порывы вырывали с корнем деревья и переворачивали автомобили. Большой ущерб нанесен пляжам и кемпингам. Десятки человек получили травмы.

В Австрии ураган повалил целые участки леса. Заблокированы некоторые участки железной дороги, из-за чего на востоке страны было приостановлено движение поездов.

Ураган пронесся по Европе: в Словакии, Италии и Австрии повалены тысячи деревьев и сорваны крыши с домов
Ураган пронесся по Европе
Фото. Ураган пронесся по Европе
Ураган пронесся по Италии
Фото. Ураган пронесся по Италии
Ураган пронесся по Италии
Фото. Ураган пронесся по Италии
Ураган пронесся по Италии
Фото. Ураган пронесся по Италии

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