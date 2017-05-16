Уроки верховой езды вместе с корреспондентом телеканала СТВ

Лошади – существа красивые и грациозные. Наблюдать за ними – одно удовольствие. Это майское утро корреспондент телеканала СТВ Мария Кронда вместе с Элем на практике прочувствует, что такое верховая езда.
Лошади – существа красивые и грациозные. Наблюдать за ними – одно удовольствие. Это майское утро корреспондент телеканала СТВ Мария Кронда вместе с Элем на практике прочувствует, что такое верховая езда.
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