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Уроки верховой езды вместе с корреспондентом телеканала СТВ

16.05.2017 - 12:27

Лошади – существа красивые и грациозные. Наблюдать за ними – одно удовольствие. Это майское утро корреспондент телеканала СТВ Мария Кронда вместе с Элем на практике прочувствует, что такое верховая езда.

Мария Кронда

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