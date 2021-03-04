«Урожай собирают вручную». Как и в каких объёмах выращивают тюльпаны к 8 Марта?
Новости Беларуси. О приятных предпраздничных хлопотах накануне 8 Марта. Более 300 тысяч тюльпанов и полмиллиона роз поступят в продажу 5 марта только в столице. В Минске появятся более 200 точек, где можно купить цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О жизни тепличных красавцев накануне этого марафона расскажет Юлия Денисенко.
Праздничный отсчет начался. Совсем скоро улицы заиграют разноцветными красками. Диапазон цветов как всегда широк, а главный в палитре – изящный тюльпан.
Константин Карпович уже четвертый год выращивает их с коллегами в лесопитомнике. Убеждает, алгоритм несложный. Успех пышных всходов – правильный уход на всех этапах роста.
Константин Карпович, начальник лесного питомника Борисовского опытного лесхоза:
Высаживаем мы их в конце октября в подготовленный грунт. Луковицы у нас проходят период охлаждения – с конца октября до середины января. С 21-25 января мы начинаем открывать, давать свет и повышать температуру. Температуру в период охлаждения с 5 до 9 мы поддерживаем, потом постепенно начинаем поднимать до 15-18 градусов.
И еще о посадке. Высаживают луковицы в нейтральный торф, засыпая промытым песком. Отопление водяное, работают вентиляторы с подогревом. В первые две недели, как луковицы немного прижились, для их быстрого роста корни подкармливают кальциевой селитрой.
Важен умеренный полив и свет. Сложно посчитать, но здесь умещаются около 500 тысяч ящиков. И в каждом больше полусотни луковиц.
Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза:
Лесхоз у нас опытный, поэтому мы выращиваем тюльпаны. В этом году мы запустили вторую теплицу – оборудовали для этих целей. Начинали мы с 15 тысяч, сейчас уже выращиваем 100 тысяч цветов. Цель – порадовать наших женщин на 8 Марта, потому что цветы мы выращиваем именно к этому празднику, потом уже начинается лесокультурный период, и уже теплицы задействованы для выращивания посадочного материала.
Юлия Денисенко, корреспондент:
На этой территории в 300 квадратных метров растет более 25 тысяч тюльпанов. Урожай здесь собирают вручную. Работа начинается с восхода солнца, а уже к вечеру все цветы будут храниться в холодильнике при средней температуре +3 градуса. Но самое интересное не видно нашему глазу.
Если цветок аккуратно срезать у основания, останется луковица, которая после небольшого дозревания и правильного хранения даст жизнь новому цветку.
«Раскрывается раньше, чем подснежник». Как происходит выгонка тюльпанов к праздникам? (читать далее).
«Дети и семья – это радость». В Минске назвали победительниц городского этапа конкурса «Женщина года-2020»
Новости Беларуси. В Минске накануне Международного женского дня подвели итоги городского этапа конкурса «Женщина года», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Торжественная церемония награждения прошла в городском Дворце культуры. Мэр Минска Владимир Кухарев поздравил победительниц и финалисток.
Обладательницами почетного звания стали шесть минчанок в пяти номинациях.
Участие в конкурсе принимали женщины разных профессий: от бизнес-леди и руководителей предприятий до врачей, педагогов и работников культуры. Среди номинанток также есть многодетные мамы.
Анастасия Юнгина, многодетная мать, аспирант Республиканского института высшей школы:
Для женщины дети и семья – это радость. Та радость, которая полноценна, полностью насыщает её жизнь. И заслуга всех нас, и моей семьи. Мой муж, который меня поддерживает во всем, мои дети. Конечно, когда со стороны смотришь на их успехи, достижения, ты просто переполняешься гордостью.
Наталья Миланович, заведующая отделением МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
Женщины, которые посвятили всю свою жизнь не только труду на предприятиях, но и выращиванию детей, как другие наши номинантки, высоко оценены обществом женщин Беларуси. И мне кажется, это очень хороший стимул для того, чтобы создавать хорошие большие семьи, растить детей, помогать людям работать на производстве.
В столице конкурс «Женщина года» проходит в 12-й раз. Его победительницы всякий раз доказывают – им под силу реализовать себя и в семье, и в профессии.