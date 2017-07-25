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Урожайность озимого ячменя в 2017 году – 34 центнера с гектара

25.07.2017 - 18:06

Новости Беларуси. Сельхозпредприятия Минщины убрали половину площадей озимого ячменя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Клецкий, Солигорский и Слуцкий районы с ним уже справились.

Стародорожский – заканчивает. Урожайность – 34 центнера с гектара.

Массово в регионе начнут жатву в конце недели.

Планируется задействовать более 2000 комбайнов и собрать 2 миллиона тонн хлеба.

Во всяком случае, планку 2016 года рассчитывают удержать и даже преодолеть. В прошлом году с кукурузой вышло 2 миллиона тонн, и это был самый высокий валовой сбор в стране. Наибольшей урожайности достигли в сельхозпредприятии «Гастелловское» Минского района – почти 92 центнера с гектара.

Урожайность озимого ячменя в 2017 году – 34 центнера с гектара

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