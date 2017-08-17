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Усэйн Болт стал игроком «Манчестер Юнайтед» и примет участие в благотворительном матче против «Барселоны»

17.08.2017 - 10:04

Усэйн Болт в «Манчестер Юнайтед». Правда, пока всего на одну игру. Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу на короткие дистанции подписал с английским футбольным грандом соглашение на участие в благотворительном матче против каталонской «Барселоны». Поединок пройдет 2 сентября на «Олд Траффорде», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Усэйн Болт этим летом завершил профессиональную карьеру, выступив напоследок на чемпионате мира в Лондоне, причем не очень удачно. В активе Болта бронзовая медаль на стометровке. Теперь легендарный спринтер решил попробовать силы в большом футболе.

Усэйн Болт стал игроком «Манчестер Юнайтед» и примет участие в благотворительном матче против «Барселоны»

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