Усэйн Болт стал игроком «Манчестер Юнайтед» и примет участие в благотворительном матче против «Барселоны»

Усэйн Болт в «Манчестер Юнайтед». Правда, пока всего на одну игру. Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу на короткие дистанции подписал с английским футбольным грандом соглашение на участие в благотворительном матче против каталонской «Барселоны». Поединок пройдет 2 сентября на «Олд Траффорде», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Усэйн Болт этим летом завершил профессиональную карьеру, выступив напоследок на чемпионате мира в Лондоне, причем не очень удачно. В активе Болта бронзовая медаль на стометровке. Теперь легендарный спринтер решил попробовать силы в большом футболе.