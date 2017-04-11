новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Услышала R’n’B и поняла, что не хочу играть на виолончели: Бьянка о том, как выбрала стиль исполнения

11.04.2017 - 21:51

Певица Бьянка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Расскажите эту самую главную тайну: откуда взялось в такой девочке RnB?

Бьянка, певица:
Я же играла на виолончели. Это была классическая музыка, то есть, уже не попса, грубо говоря. А потом я начала знакомиться с разными людьми из музыкальной культуры, можно так сказать. И я впервые услышала разные песни, где был ломаный бит. Естественно, я слушала и джаз, параллельно.

Учитывая, что у меня брат на джазе просто помешан, я знала всё от и до – все песни, все композиции.

И мне это было очень близко. Но, конечно же, R’n’B, хип-хоп – после первого прослушивания я поняла, что не хочу ни на виолончели играть, ничего больше. Я хочу только продвигать этот стиль в России, на постсоветском пространстве

Полностью интервью смотрите здесь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Певица Бьянка: «Всегда говорю, что я из Беларуси»
За что Бьянка благодарна Финбергу?
Певица Бьянка: «Отзываюсь на Танюшу»
Бьянка: «Хотелось, чтобы рок, хип-хоп, R’n’B превалировали над музыкой, которая больше продукт, чем творчество»
«Увидели блондина-дирижёра – уже овации были». Как кубинцы Президентский оркестр РБ встречали
Бабарикин о дирижировании зубочисткой: «Я тоже делал такие эксперименты»
Бабарикин о первой встрече с Президентом: «Сказал играть то, что нравится людям»
«Приходится дирижировать почти вполоборота». Худрук Президентского оркестра о сложностях протокола
Все новости по теме Музыка
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru