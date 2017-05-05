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«Утро. Студия хорошего настроения» на выставке СМИ: С песнями, танцами, шумно, со стихами, с аккордеоном, гитарой и призами!

05.05.2017 - 11:59

Вот уже 17-ый год телеканал СТВ делает всё, чтобы зритель был в курсе актуальной и полезной информации. Визитная карточка телеканала – программа «Утро. Студия хорошего настроения». На 21-ом крупнейшем медиафоруме страны программу с задором представили специальные гости и ведущие.

«Утро. Студия хорошего настроения» славится своей открытостью и оригинальностью. У программы много друзей, которые пришли поддержать любимый телеканал.

Талантливый аккордеонист Игорь Квашевич питает к «Утру» на СТВ особую любовь. Если и просыпаться, то со «Студией хорошего настроения», считает артист.

Поздравить любимый телеканал и подарить незабываемые эмоции гостям пришла и юный вундеркинд Дария Скоморощенко. Совсем недавно девочка была в гостях нашей программы.

Настоящим подарком для гостей стало выступление друга канала СТВ и лидера группы «Палац» Олега Хоменко. Любой мог сфотографироваться со звездой и получить автограф, а также взять интервью.

Программа «Утро. Студия хорошего настроения» старается быть ближе к своему зрителю. Встретиться с глазу на глаз, познакомиться, обменяться положительными эмоциями – бесценная возможность. С любовью и уважением создаётся каждый выпуск, неудивительно, что на презентации программы настоящий аншлаг. Викторины сменяются энергичными выступлениями, а ведущие щедро раздают призы.

Команда программы «Утро. Студия хорошего настроения» старается для вас, дорогие зрители. Мы искренне надеемся, что делаем ваше утро приятным, лёгким и заряжаем бодростью на весь день.

Дария Скоморощенко
Фото. Дария Скоморощенко
Олег Хоменко
Фото. Олег Хоменко
Фото.
Ольга Бурлакова, Александр Меженный
Фото. Ольга Бурлакова, Александр Меженный

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