Увеличение потока беженцев в Европу может привести к миграционному кризису как в 2015 году

Европа на пороге миграционного кризиса подобного тому, который был в 2015 году. Такое мнение высказал председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц. Политик назвал «крайне опасным» увеличение потока беженцев, которые прибывают в Европу через Средиземное море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И косвенно раскритиковал канцлера Германии за действие, а точнее бездействие по этой проблеме.

Два года назад в ФРГ приехали более миллиона беженцев, по большей части бесконтрольно. Границы тогда открыли из хороших гуманитарных побуждений. Но многие среди прибывших не нуждались в убежище, а просто искали лучшей жизни. Кроме того, под видом мигрантов в страны ЕС нередко попадают экстремисты.