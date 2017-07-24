новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Увеличение потока беженцев в Европу может привести к миграционному кризису как в 2015 году

24.07.2017 - 08:45

Европа на пороге миграционного кризиса подобного тому, который был в 2015 году. Такое мнение высказал председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц. Политик назвал «крайне опасным» увеличение потока беженцев, которые прибывают в Европу через Средиземное море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И косвенно раскритиковал канцлера Германии за действие, а точнее бездействие по этой проблеме.

Два года назад в ФРГ приехали более миллиона беженцев, по большей части бесконтрольно. Границы тогда открыли из хороших гуманитарных побуждений. Но многие среди прибывших не нуждались в убежище, а просто искали лучшей жизни. Кроме того, под видом мигрантов в страны ЕС нередко попадают экстремисты.

Увеличение потока беженцев в Европу может привести к миграционному кризису как в 2015 году

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

С начала 2017 года в Испанию прибыло уже более 10 тысяч нелегальных мигрантов
С начала 2017 года в Испанию прибыло уже более 10 тысяч нелегальных мигрантов
Италия собирается закрыть порты для судов из-за наплыва беженцев
Италия собирается закрыть порты для судов из-за наплыва беженцев
До сентября закроют границы: Чехия отказалась принимать беженцев по квоте ЕС
До сентября закроют границы: Чехия отказалась принимать беженцев по квоте ЕС
Из-за беженцев Польшу может ожидать социальная катастрофа
Из-за беженцев Польшу может ожидать социальная катастрофа
Президент Беларуси высказал мнение о ситуации в Европе с беженцами с Ближнего Востока
Президент Беларуси высказал мнение о ситуации в Европе с беженцами с Ближнего Востока
В Сирии боевики атаковали перевалочный лагерь беженцев: погибли более 50 человек
В Сирии боевики атаковали перевалочный лагерь беженцев: погибли более 50 человек
«Беженец просто плюнул в мою соседку»: как мигранты живут в лагерях Сербии и почему местные жители этим недовольны
«Беженец просто плюнул в мою соседку»: как мигранты живут в лагерях Сербии и почему местные жители этим недовольны
Во Франции в лагере беженцев произошли беспорядки и пожар
Во Франции в лагере беженцев произошли беспорядки и пожар
Все новости по теме Беженцы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru