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Увеличить наполняемость классов до 30 учеников: проект Кодекса об образовании вынесли на общественное обсуждение

09.03.2017 - 16:37

Новости Беларуси. Продолжительность учебного года для выпускных классов уменьшится, а факультативы в субботу станут доступными уже для пятиклассников.

Эти и другие изменения планируется внести в Кодекс об образовании. Их обсудили 9 марта в парламенте. Планируется сократить количество видов учреждений образования и увеличить наполняемость классов до 30 учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Есть и текущие вопросы. И это в первую очередь вопросы, связанные с обновлением содержания образовательных программ.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Кодэкс аб адукацыі павінен ствараць максімальнае спрыянне для павышення якасці падрыхтоўкі і вучня, і студэнта, і быць на карысць тым, хто працуе ў сістэме і сярэдней школы, і вышэйшай школы.

9 марта проект Кодекса об образовании вынесли на общественное обсуждение. Планируется, что уже на осенней сессии его рассмотрят в первом чтении.

Увеличить наполняемость классов до 30 учеников: проект Кодекса об образовании вынесли на общественное обсуждение

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