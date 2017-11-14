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«Увидел = прочитал»: 3 простых упражнения для развития скорочтения

14.11.2017 - 17:14

Столько информации, которую нужно читать. Книги – читать. Газеты – читать. Материалы в Интернете – снова читать.

А сколько времени у нас на это уходит?


А ведь как хочется скорее дойти до конца и начать новую историю. Где взять время и как его сэкономить?

Наталья Клопоток, преподаватель по скорочтению:
Физиологи установили: человек, когда читает, не осознавая этого, мысленно проговаривает слова.

Если убрать этот вот барьер мысленного проговаривания, наша скорость будет выше 300 знаков.

И получается у нас – глаза, мозг, без задействования речевого аппарата. А если мы смотрим и сразу воспринимаем, то мы практически на иной ступени цивилизации оказываемся.
Просто любить читать или много читать – этого не достаточно, чтобы читать быстро. Есть специальная методика.

И главный тренировочный аспект – расширение поля зрения.

Наталья Клопоток, преподаватель по скорочтению:
Мало кто из читающих задумывается, какое у него  поле зрения. В скорочтении есть такой принцип: увидел = прочитал. Если наше поле зрения шире, нежели у обычного человека, мы можем видеть либо несколько строк, либо абзац, либо несколько абзацев, либо всю страницу целиком, что в идеале.
Если человек достигает хорошего уровня, то на одну страницу у него уйдёт 3-5 секунды. Со стороны это будет выглядеть, как будто он листает книгу. Человек видит страницу целиком: не просто читает, что написано, но и воспринимает всю информацию.

Кстати, скорочтение можно тренировать и дома.

Наталья Клопоток, преподаватель по скорочтению:
Сделаем сейчас упражнение простое, но интересное, дающее результат, на избирательность внимания. У каждого лежит кусочек текста. Давайте за 30 секунд поработаем, и в каждом слове зачеркнем букву «а».
Далее усложняемся: одновременно ищем и зачёркиваем букву «а», а букву «о», к примеру, закрашиваем. После вводим третью, четвёртую, пятую букву и так далее.

От напряжения глаз нужно делать зрительные упражнения.

Переходим к следующему приёму – найти опорные слова в предложениях. Выделяем главную мысль, ищем информацию, которая больше всего нас заинтересовала. Это, как правило, не более 20% от всего текста.
Наталья Клопоток, преподаватель по скорочтению:
Вы же понимаете, что каждый текст можно проработать, ужав и выбросив то, что называется «водой». Иногда текст состоит только на 20% из смысла, и 80% – это то, что можем изъять без потери этого смысла. Давайте каждый посмотрит на второй абзац этого текста и найдёт опорные слова.

Самое главное, чтобы коэффициент прочитанной информации был равен коэффициенту принятой информации.


Согласитесь, ведь не хочется перечитывать заново абзац из-за того, что ничего не запомнилось. Тренируйтесь, и тогда книга у вас займёт не больше времени, чем её экранизация.

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