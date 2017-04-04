новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

«Увидели блондина-дирижёра – уже овации были». Как кубинцы Президентский оркестр РБ встречали

04.04.2017 - 22:15

Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы же много путешествуете. И я знаю, что доводится общаться с разными музыкантами, причём с величайшими исполнителями. У меня такой вопрос, может быть, необычный, попахивающий национализмом. Есть ли национальный характер в музыкантах?

Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь:
Есть. Расскажу такую историю. Мне посчастливилось дирижировать на Кубе, оркестр был венесуэльский, симфонический. Тогда я был светлее, это было, наверное, лет 10 назад, волос светлее был. Я дирижировал Пятую симфонию Чайковского. Как только объявили: «Чайковский, Пятая симфония», на испанском языке объявляют, в Сан-Фуэгосе это было. Я выхожу, и как только увидели блондина-дирижёра, ещё и Чайковский, зал – я ещё не дошёл до пульта, уже там овации были.    

Полностью интервью смотрите здесь

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Бабарикин о дирижировании зубочисткой: «Я тоже делал такие эксперименты»
Бабарикин о первой встрече с Президентом: «Сказал играть то, что нравится людям»
«Приходится дирижировать почти вполоборота». Худрук Президентского оркестра о сложностях протокола
Виктор Бабарикин: «Если музыкант скажет, что он – маститый, значит, остановился уже»
Виктор Бабарикин: «Работа в оркестре – очень тяжёлый труд. А лавры достаются дирижёру»
музыкант в переходе
Петь в переходах официально: уличным музыкантам Минска выделили площадки для творчества
Макс Корж снял видео на песню «Малый повзрослел»
Диана Арбенина опубликовала клип на песню «оченьхотела»
Все новости по теме Музыка
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru