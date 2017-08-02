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Увиденное шокировало даже бывалых следователей: зверское убийство 14-летней девочки в Молодечненском районе

02.08.2017 - 14:20

Новости Беларуси. Обстоятельства жестокого убийства 14-летней школьницы выясняют белорусские следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девочка разыскивалась как без вести пропавшая с 29 июля.

В ходе оперативных мероприятий ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве недалеко от дома. Увиденное на месте шокировало даже бывалых следователей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью». Подозреваемый задержан.

Статья, по которой возбуждено дело, предусматривает исключительную меру наказания (подробности).

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Назначены экспертные исследования. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных и процессуальных мероприятий с целью установить все обстоятельства по существу. Задержан гражданин Республики Беларусь, минчанин, 1993 года рождения в качестве подозреваемого. На сегодня молодой человек, который задержан, сотрудничает со следствием. Спланирован комплекс проведения следственных действий непосредственно с ним на месте происшествия.

На месте преступления продолжают работать следователи. Назначен ряд экспертиз. Выясняются мотивы преступления.

Увиденное шокировало даже бывалых следователей: зверское убийство 14-летней девочки в Молодечненском районе
Увиденное шокировало даже бывалых следователей: зверское убийство 14-летней девочки в Молодечненском районе
Фото. Увиденное шокировало даже бывалых следователей: зверское убийство 14-летней девочки в Молодечненском районе

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