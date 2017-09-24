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Увидеть традиционную свадебную церемонию и узнать секреты чайной церемонии: как прошел день институтов Конфуция в Минске

24.09.2017 - 23:28

Новости Беларуси. Погрузиться в культуру Китая – страны, которая сегодня лучше всего реализовала коммунистическую идею в жизнь, можно было 24 сентября в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Верхнем городе белорусской столицы прошел фестиваль с яркими элементами традиционных праздников Поднебесной. Зрители увидели традиционную свадебную церемонию и предшествующее ей гадание на судьбу, наблюдали за традиционными танцами Дракона и Льва.

Кроме того, посетители праздника могли услышать соло китайской скрипки Эрху и научиться секретам чайной церемонии и написания иероглифов. Лучшие шеф-повара китайских ресторанов Минска весь день угощали гостей национальными блюдами.

Увидеть традиционную свадебную церемонию и узнать секреты чайной церемонии: как прошел день институтов Конфуция в Минске

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